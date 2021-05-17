22:53, Сегодня

Это махровый популизм: экс-премьер набросился на Кабмин из-за цен на бензин Арсений Яценюк считает, что правительство продемонстрировало неуважение к производителям

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" жестко раскритиковал Кабинет министров за меры по госрегулированию цен на бензин.

"Это махровый популизм. Это же Советский Союз. Они бы еще талоны на бензин ввели, как в СССР. Более того, если следовать их логике о том, что можно ограничить цену на бензин, пусть посмотрят на цены на яйца, хлеб, молоко, мясо. Так пусть идут дальше! Пусть уже так же ограничат цены на все это. Даже можно ограничить цены на билеты "95 квартала", они там по 4 тыс. грн, давайте заставим продавать по 400", - заявил Яценюк.

Читайте также: "Это нормальная инфляция": у Зеленского сказали, как вырастут цены в 2021 году

По его словам, такие меры являются "некорректными и неправильными", и свидетельствуют о неуважении к производителю.

"Если речь идет о том, что у нас есть сговор на рынке нефтепродуктов, либо на любом другом рынке, где монополия пытается использовать свое монопольное положение для того, чтобы заработать больше денег – для этого есть четкий конкретный инструмент. Он называется Антимонопольный комитет Украины", - подчеркнул экс-премьер.

Читайте также: Топливо будет дорожать — эксперт назвал две причины

Напомним, Камбин своим решением с 15 мая ограничил розничные цены на бензин и дизельное топливо соответственно до 30,22 грн и 27,89 грн за литр. В результате ряд заправок прекратили продажу бензина премиум-класса, поскольку цены не вписались в обозначенный правительством коридор.