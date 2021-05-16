21:16, Сегодня

Цены на проезд могут вырасти: эксперт назвал причины Эксперт Ассоциации городов Украины объяснил, что происходит со стоимостью проезда в общественном транспорте

О причинах повышения цен на проезд в общественном транспорте рассказал эксперт Ассоциации городов Украины Назар Миколюк в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"У нас есть государственные гарантии для отдельных категорий граждан, а это примерно 2,5 млн граждан, имеющих льготный проезд. И государство, к сожалению, не хочет давать деньги на компенсацию. В 2021 году приблизительная потребность в компенсации за льготный проезд составляет 6 млрд грн. Громады вместо того, чтобы вкладывать эти средства в образование, в здравоохранение, в соцзащиту, должны перенаправить их на компенсацию за льготную перевозку в электротранспорте или другом автотранспорте", — сказал он.

Читайте также: У Кличко рассказали, как скоро может подорожать проезд в Киеве

По словам эксперта, подорожание проезда - это единственный выход.

"Страдают в принципе все в громаде, потому что, во-первых, органам самоуправления нужно дотировать свой электротранспорт, чтобы он нормально функционировал, чтобы зарплату получали кондукторы и водители. Фактически на сегодня единственный адекватный вариант, если государство, конечно, вернет компенсацию за льготные перевозки - это поднятие тарифов на проезд", — сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какова на самом деле себестоимость проезда коммунальным транспортом в столице.